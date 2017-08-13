Гол Болонина принес "Волгарю" победу над "Химками"

В матче 8-го тура чемпионата России "Волгарь" победил "Химки" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Александр Болонин.

Благодаря победе астраханская команда прервала серию их двух поражений, а "Химки" проиграли пятых мяч подряд.

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ФНЛ

8-й тур

"Химки" – "Волгарь" (Астрахань) – 0:1 (0:0)

Гол: Болонин, 63 (0:1).

"Химки": Исупов, Лапин (Титов, 77), Малания, Заика, Шумских, Петрусев (Беликов, 70), Батов (Дворников, 64), Талалай, Мостовой (Алиев, 80), Тюнин, Кузьмичев.

"Волгарь": Бучнев, Калинин, Климов, Плиев, Сутормин (Бабаев, 90), Акбашев, Букия (Дышеков, 59), Болонин, Газзаев (Шалаев, 53), Кабутов, Жабкин (Машуков, 65).

Предупреждения: Талалай, 62. Калинин, 65. Бабаев, 90+1. Бучнев, 90+1.

Судья: Соколов (Воронеж).

13 августа. Химки. Стадион "Новые Химки".