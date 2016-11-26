14:56 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Гол Бечирая принес "Динамо" победу над "Волгарем"

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"Волгарь" на своем поле уступил московскому "Динамо" в матче 24-го тура первенства ФНЛ. Автором единственного гола во встрече на 79-й минуте стал черногорский форвард Фатош Бечирай. Также стоит отметить, что за минуту до пропущенного гола астраханская команда не реализовала пенальти.

Чемпионат России

ФНЛ

24-й тур

"Волгарь" (Астрахань) - "Динамо" (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Бечирай, 79 (0:1).

Нереализованный пенальти: Зуйков (В), 78 (мимо)

"Волгарь": Бучнев, Зуйков, Стешин, Плиев, Болонин (Скворцов, 72), Дышеков, Сутормин, Газзаев (Акбашев, 71), Кабутов, Радченко (Веркашанский, 75), Жабкин (Букия, 59).

"Динамо": Шунин, Козлов, Белоруков, Рыков, Морозов, Катрич, Кузьмин (Бечирай, 69), Драгун, Ташаев (Темников, 46), Луценко (Соснин, 83), Панченко.

Предупреждения: Зуйков, 17. Болонин, 45. Кабутов, 45+1. Дышеков, 87.

Судья: Панин (Дмитров).

26 ноября. Астрахань. Стадион "Центральный".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ДИНАМО16

Урфин Джюс Гол забитый показали , счет на табло остался - 0 : 0 - действительно , но не было звука .

15:37

Урфин Джюс

Вот чудеса техники 21 века! Гол не показали, а на табло счет 0:0, до конца матча так и не изменился..

15:26

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