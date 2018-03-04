Гол Анюкова принес "Зениту-2" победу над "Балтикой"

В матче 26-го тура ФНЛ "Балтика" на своем поле проиграла "Зениту-2" – 0:1. Единственный мяч на счету Александра Анюкова.

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ФНЛ

26-й тур

"Балтика" (Калининград) – "Зенит-2" (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: Анюков, 84.

"Балтика": Помазан, Тимошин, Магаль, Логашов, Каленкович, Джалилов (Шевчук, 88), Григорьев (Кобялко, 78), Шешуков, Свежов, Торбинский, Касьян.

"Зенит-2": Кержаков, Запрягаев, Каккоев, Анюков, Бугриев, Сиротов (Пенчиков, 90+1), Кириллов (Рукас, 81), Капленко, Камышев, Панюков (Соловейчик, 90+5), Лесовой (Еловских, 71).

Предупреждения: Сиротов, 13. Логашов, 60. Каккоев, 76. Капленко, 90+1.

Судья: Фролов (Москва).

4 марта. Калининград. Стадион "Балтика".