Главный тренер "Сибири" ушел в отставку

Сергей Кирсанов подал в отставку с поста главного тренера "Сибири", сообщает официальный сайт клуба. Он занимал эту должность с сентября 2016 года после ухода Евгения Перевертайло.

В прошлом сезоне "Сибирь" финишировала на 7-м месте в турнирной таблице, что стало лучшим результатом за последние годы.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Евгений Обгольц.

В текущем сезоне "Сибирь" занимает 16-е место в таблице ОЛИМП-ФНЛ. На ее счету 10 очков в 11 матчах, также команда вылетела из ОЛИМП-Кубка России на стадии 1/32 финала.