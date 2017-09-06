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11:15 | Футбол — ФНЛ

Главный тренер курского "Авангарда" подал в отставку


Главный тренер курского "Авангарда" Игорь Беляев подал в отставку, сообщает официальный сайт клуба. 42-летний специалист останется исполняющим обязанности главного тренера до утверждения на этот пост новой кандидатуры. В дальнейшем он войдет в состав нового тренерского штаба команды.

"Авангард" занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ после 11 туров. Следующий матч команда проведет 6 сентября против "Факела".

Дополнительная информация

http://fc-avangard.ru/item/1483-igor-belyaev-podal-v-otstavku

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