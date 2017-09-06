Главный тренер курского "Авангарда" подал в отставку

Главный тренер курского "Авангарда" Игорь Беляев подал в отставку, сообщает официальный сайт клуба. 42-летний специалист останется исполняющим обязанности главного тренера до утверждения на этот пост новой кандидатуры. В дальнейшем он войдет в состав нового тренерского штаба команды.

"Авангард" занимает 17 место в турнирной таблице ФНЛ после 11 туров. Следующий матч команда проведет 6 сентября против "Факела".