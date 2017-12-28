Главный тренер "Кубани" прошел стажировку в "Сампдории"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прошел стажировку на базе "Сампдории" в Генуе, сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Командировка продлилась с 17 по 26 декабря. Во время поездки 39-летний специалист провел беседу с наставником "грифонов" Марко Джампаоло, а также посетил матч 17-го тура чемпионата Италии "Сампдория" – "Сассуоло" (0:1) и игру 18-го тура "Ювентус" – "Рома" (1:0).

"Кубань" с 32 очками после 25 матчей занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ.