Главный тренер "Факела" использовал нецензурную лексику в адрес арбитра

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании комитета будет рассмотрен эпизод из матча 29-го тура первенства России "Факел" – "Кубань" (2:2). По окончании встречи главный тренер хозяев Павел Гусев нецензурно высказался в адрес судьи Тимура Арсланбекова.

– Рассмотрим поведение главного тренера "Факела" Гусева по окончании матча с "Кубанью", – сказал Григорьянц. – Он допустил нецензурную лексику в адрес главного судьи встречи Арсланбекова. И Гусев, и Арсланбеков приглашены на заседание комитета.

По игре "Зенит-2" – "Спартак-2". Будут рассмотрены два удаления – Исаева и Шанбиева. (Сергей АСТАХОВ)

Павел Гусев: "Что произошло в конце матча "Факел" – "Кубань", вы видели. Судейство не комментирую"//

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