Главный тренер "Факела" использовал нецензурную лексику в адрес арбитра

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что на заседании комитета будет рассмотрен эпизод из матча 29-го тура первенства России "Факел" – "Кубань" (2:2). По окончании встречи главный тренер хозяев Павел Гусев нецензурно высказался в адрес судьи Тимура Арсланбекова.
– Рассмотрим поведение главного тренера "Факела" Гусева по окончании матча с "Кубанью", – сказал Григорьянц. – Он допустил нецензурную лексику в адрес главного судьи встречи Арсланбекова. И Гусев, и Арсланбеков приглашены на заседание комитета.
По игре "Зенит-2" – "Спартак-2". Будут рассмотрены два удаления – Исаева и Шанбиева. (Сергей АСТАХОВ)
Павел Гусев: "Что произошло в конце матча "Факел" – "Кубань", вы видели. Судейство не комментирую"//
В первом дивизионе продолжают назначать "странные" пенальти
Flamenco
Дисквалификацировать и судью( за то, что он создал инцидент вследствие которого его послали в небо) , и тренера ( за то, что последовал совету Лилиты) до конца сезона!
12:47
Vedi
Это хорошо что пригласили обоих и ещё обязательно для всех членов КДК включите момент назначения пенальти на 90 минуте - так для полноты картины . Наверно ещё раз услышите те же слова в зале - только от членов КДК уже .
12:36
zux34
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet.com
12:28
Slim Taller
Так не один Месси же ругался с воздухом,но и тренер Факела.К тому же,может он не факи произносил а пытался выговорить название родной команды?!
12:14
pandmitr
После такого, я думаю, нужно наградить Гусева за сдержанность
12:03
Dennnis2397777
Иногда нету сил терпеть беспредел в футболе и в стране в целом!
12:01