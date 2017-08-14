Главным тренером "Луча-Энергии" станет Хорняк

Исполнительный директор "Луча-Энергии" Александр Голубчиков сообщил о том, что главным тренером клуба после улаживания всех формальностей станет Жолт Хорняк. 44-летний словацкий специалист, ранее в качестве тренера работал в чемпионате Армении.
- С высоким процентом вероятности Жолт Хорняк станет главным тренером команды, но контракт пока не подписан, - приводит "Р-Спорт слова Голубчикова. - Все-таки он - иностранный специалист, у нас с этим всегда проблема.
Во всяком случае, мы рассчитываем, что после соблюдения всех формальностей Хорняк будет официально назначен главным тренером.
После восьми туров первенства ФНЛ "Луч" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
bvb1987
желтый сорняк или хомяк)
18:42
баламошка
Ничего не имею против словаков, да и против шведов или папусов тоже немного что имею, кроме Северной войны да Миклухо-Маклая) Но неужели в России не нашлось своего тренера, чтобы тренировать Луч?!
18:25