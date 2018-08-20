Глава "СКА-Хабаровск": "Потенциал Евсеева раскроется у нас с новой силой"

Глава попечительского совета "СКА-Хабаровск" Аркадий Мкртычев отметил, что решение пригласить на пост главного тренера Вадима Евсеева было взвешенным. По его словам, предыдущий рулевой СКА не Сергей Передня не справился со своей задачей.

- Решение досрочно поменять главного тренера – это не эмоции, как могло бы показаться на первый взгляд, - приводит пресс-служба "СКА-Хабаровск" слова Мкртычева. - Это решение взвешенное, и результат последней игры с "Чертаново" если и повлиял на ситуацию, то косвенно. Попечительский совет и я, как его председатель, поставили перед тренерским штабом задачу – вернуть за один год Хабаровск в премьер-лигу. Но помимо очков нам важно было, чтобы команда показывала игру, которая бы радовала болельщиков. С учетом невыразительной концовки прошлого сезона, мы перед нашими болельщиками, если можно так выразиться, в неоплаченном долгу.

Увы, при всем старании Сергея Александровича Передни за 7 туров ему не удалось сделать из набора квалифицированных футболистов команду-фаворита. Мы прекрасно видим недовольство болельщиков и не учитывать их мнение в данной ситуации мы просто не могли.

Надеемся, что пришедший ему на смену Вадим Валентинович Евсеев сумеет завершить начатое и решит поставленную задачу. Вся страна знает Вадима как высококлассного футболиста, но он еще и не менее талантливый тренер, который уже успел зарекомендовать себя по работе с "Амкаром". Уверен, что в Хабаровске талант и потенциал нового наставника раскроется с новой силой.