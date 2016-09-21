Глава пресс-службы "Луча-Энергии": "Клуб не работает уже две недели"

Футболисты "Луча-Энергии" готовы бойкотировать матч со "Спартаком-2" в первенстве ФНЛ, если не будет погашена задолженность по зарплате перед ними. Также игроки пропустили тренировку.

– Вторая тренировка сегодня не состоялась, было собрание команды, ребята общались друг с другом и приняли решение, что если долги по зарплате не будут выплачены, на матч со "Спартаком-2" они не выйдут, – цитирует "Р-Спорт" руководителя пресс-службы "Луча-Энергии" Андрея Вялкова. – Клуб уже две недели не работает, написали уведомление о приостановке работы и сотрудники клуба, и сотрудники центра подготовки юных футболистов, поэтому пока, я думаю, никто не знает, какие есть подвижки по ситуации. Ситуацией владеет только непосредственно руководство клуба, но представители руководства с ребятами сегодня не встречались, отсюда можно сделать вывод, что пока таких подвижек нет.

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