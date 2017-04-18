Глава комитета по этике РФС рассмотрел бы высказывание Черевченко о судье

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что высказывание главного тренера "Балтики" Игоря Черевченко необходимо рассмотреть. При этом он подчеркнул: добро на это должен дать президент РФС Виталий Мутко или исполком союза.

Напомним, что Черевченко назвал работу арбитра матча 32-го тура ФНЛ с "Химками" (0:1) цирком.

- С моей точки зрения, на слова тренера необходимо обратить внимание. Нельзя допускать такие высказывания. Понимаю, что тяжело сдерживать эмоции, но нужно контролировать себя, - сказал Андреев. - Дело в том, что наш комитет работает только по обращению президента РФС или исполкома союза. Если они обратятся с просьбой разобрать этот случай, то мы соберемся. (Сергей АСТАХОВ)

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А "Химки" – хорошая команда" //

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