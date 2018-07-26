Глава КДК об отказе в рассмотрении протеста "Армавира": "Ни о каком новом заявлении пока не знаю"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал "СЭ" ситуацию с нерассмотрением протеста на результат первого матча ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (0:3). Представители "Армавира" обжаловали результат, так как в матче принимал участие полузащитник Ираклий Квеквескири, получивший красную карточку в прошлом сезоне в ПФЛ.

- "Армавир" подал протест в соответствии со статьей 125 регламента КДК, однако статья предусматривает, что запись о подаче протеста должно быть указана в протоколе матча, что команда должна уведомить об этом соперника и в течение 24 часов направить протест в организацию, которая проводит соревнование, - сказал Григорьянц. - Но клуб такой записи не сделал и не уведомил соперника, поэтому КДК этот протест не принял к рассмотрению.

- Со слов президента "Армавира", клуб подал заявление в КДК. Когда оно будет рассмотрено?

- Я ни о каком заявлении пока не знаю, если подали, оно официально поступит в КДК, будем смотреть. (Никита АРМАНД)