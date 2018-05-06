Глава ФНЛ уверен: "Крылья" и "Оренбург" пройдут лицензирование РФПЛ

Президент ФНЛ Игорь Ефремов выразил уверенность, что "Оренбург" и "Крылья Советов" без проблем пройдут лицензирование в РФПЛ. Клубы оформили возвращение в премьер-лигу после годичного отсуствия сегодня, за тур до конца сезона.

- У "Оренбурга" есть некоторые проблемы со стадионом, но они на нем уже играли в прошлом сезоне РФПЛ, - цитирует ТАСС Ефремова. - Там вопрос вместимости, но самое главное, чтобы на стадионе был комфорт и необходимая безопасность. Про "Крылья" даже нечего говорить, у них есть хорошие условия и отличный стадион.