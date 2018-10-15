Глава ФНЛ прокомментировал поведение Кокорина и Мамаева

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что ему стыдно за поведение некоторых футболистов. Ранее Александр Кокорин и Павел Мамаев избили трех человек в Москве, за что были арестованы до 8 декабря.

- Меня переполняет невероятное чувство стыда, - приводят "Известия" слова Ефремова. - Это связано не c конкретными поступками футболистов, а с тем, что такие ситуации вообще происходят и профессиональные спортсмены оказываются в них замешаны.

Честно, я нахожусь просто в шоке. Никогда не мог представить, что такое возможно в 2018 году в нашей стране.

Сейчас нет смысла думать, что с ними будет со спортивной точки зрения. На данный момент непонятно, как вообще сложится их дальнейшая судьба. В остальном разберутся правоохранительные органы

Вчера, 14 октября, двух игроков "Крыльев Советов" - Евгения Башкирова и Георгия Тигиева - задержали за вождение в нетрезвом виде. В организме последнего нашли амфетамин.