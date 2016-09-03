Георгий Зотов: "Против "Кубани" все приезжают играть вторым номером"

Защитник "Кубани" Георгий Зотов после матча 11-го тура ФНЛ против "Факела" (0:0) не стал отвечать на вопрос о судействе, сообщает Rusfootball.info. Также Зотов высказал мнение, что против краснодарцев все клубы ФНЛ играют в закрытый футбол.

– Было много моментов, чтобы забить, но тем не менее счет – ничейный.

– Да, обидная ничья. Надо было выигрывать, если честно. У нас были для этого моменты. Я считаю, что мы заслужили сегодня победу в этом матче.

– Чего не хватило все-таки, чтобы дожать соперника?

– Реализации не хватило, как вы видите.

– Показалось, что "Факел" физически превзошел вашу команду.

– Ну, сюда, в Краснодар, все приезжают играть вторым номером играть. "Факел" – не исключение, они больше оборонялись. Все приезжают сюда, чтобы играть в "физический" футбол, чем в технический.

– Петреску был сегодня очень эмоционален. Кажется, что он недоволен судейством. А как команда думает на этот счет?

– Я не буду ничего говорить про судейство, потому что я никогда это не делаю. А Петреску всегда эмоционален, он переживает за команду и это нормально.