Георгий Зотов: "Игроки давали много шансов руководству "Кубани" рассчитаться с долгами"

Защитник "Кубани" Георгий Зотов заявил, что у руководства клуба было много возможностей рассчитаться с долгами перед футболистами. В понедельник игроки написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, в котором сообщили, что не получали зарплату уже 7 месяцев, а премиальные - 10.

- В Палату РФС по разрешению споров жалобу лично я еще не подал, но многие начнут подавать после первого тренировочного сбора, - цитирует ТАСС Зотова. - Нам руководство обещало выплатить хотя бы одну-две зарплаты еще до первого сбора, но денег нет до сих пор, обещание они не выполнили, поэтому мы и решили коллективно написать такое письмо.

Мы много шансов давали руководству рассчитаться с нами по-хорошему, но они или не хотят, или у них нет возможности, я не знаю. Очень надеюсь, что до бойкота тренировок не дойдет, но уже семь месяцев не платят… Уж на одну зарплату можно найти денег, чтобы ребята поспокойнее могли играть в футбол - если не ради "Кубани", то за свое имя. Надеюсь, что ситуация разрешится в лучшую сторону.