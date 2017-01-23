21:18 23 января | ФУТБОЛ — ФНЛ

Георгий Зотов: "Игроки давали много шансов руководству "Кубани" рассчитаться с долгами"

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Защитник "Кубани" Георгий Зотов заявил, что у руководства клуба было много возможностей рассчитаться с долгами перед футболистами. В понедельник игроки написали письмо президенту РФС Виталию Мутко, в котором сообщили, что не получали зарплату уже 7 месяцев, а премиальные - 10. 

- В Палату РФС по разрешению споров жалобу лично я еще не подал, но многие начнут подавать после первого тренировочного сбора, - цитирует ТАСС Зотова. - Нам руководство обещало выплатить хотя бы одну-две зарплаты еще до первого сбора, но денег нет до сих пор, обещание они не выполнили, поэтому мы и решили коллективно написать такое письмо.

Мы много шансов давали руководству рассчитаться с нами по-хорошему, но они или не хотят, или у них нет возможности, я не знаю. Очень надеюсь, что до бойкота тренировок не дойдет, но уже семь месяцев не платят… Уж на одну зарплату можно найти денег, чтобы ребята поспокойнее могли играть в футбол - если не ради "Кубани", то за свое имя. Надеюсь, что ситуация разрешится в лучшую сторону.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3965324

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