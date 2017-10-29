Георгий Зотов: "Гол пришел в виде пенальти, но три очка не пахнут"

Защитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов отметил, что его команде тяжело далась победа над "Олимпийцем" в матче 20-го тура ФНЛ (1:0). Единственный мяч самарцы провели на 88-й минуте - с пенальти отличился Дмитрий Ятченко.

– Ожидали, что соперник будет играть от обороны и в погоду такую особо не покомбинируешь, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Зотова. - Нужно было дотерпеть, выждать голевого момента и в итоге этот момент пришел в виде пенальти. Три очка не пахнут.

– Болельщики ждут больше ударов издали. Обычно у вас бывает несколько попыток в игре. Сегодня ваш почин команда не поддержала.

– Честно говоря, сложно пройти оборону из десяти человек. Убираешь мяч и хочешь пробить, а защитник уже блокирует удар. И не один защитник, а сразу двое-трое. Тяжело найти момент для удара по воротам.

– Почему голы в последнее время так тяжело даются "Крыльям"?

– Где-то невезение, где-то недорабатываем сами. Потихоньку выправим ситуацию. Вторую игру подряд мы выиграли. Надеюсь, дальше все будет хорошо.

– Сказывалась нехватка Сергея Корниленко?

– Корнилы, конечно, не хватало. Он наш главный бомбардир. Но Серега Самодин тоже ничем не хуже, просто сегодня не удалось забить. У нас все игроки взаимозаменяемые. Если кто-то выбыл из строя – его есть, кем заменить.