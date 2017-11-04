Георгий Ярцев: "Структура первенства ФНЛ требует перемен"

Генеральный директор "Тамбова" Георгий Ярцев считает, что календарь матчей первенства ФНЛ нужно реформировать. По его словам, во второй части осени матчи проводить сложно.

– В такое время года чемпионат уже тяжело проводить, – отметил Ярцев. – Сложные переезды, разные часовые и климатические пояса. Это сильно влияет. Структура требует перемен. Может быть, они наступят после чемпионата мира. (Ярослав СУСОВ)