Георгий Ярцев: "Спартаку-2" нужно иметь турнирные задачи. Ребята должны сражаться за результат!"

Генеральный директор "Тамбова", бывший главный тренер "Спартака" Георгий Ярцев считает, что опыт позволил его команде обыграть "Спартак-2" (3:0) в матче 21-го тура первенства ФНЛ. Но он отметил, что молодые игроки красно-белых ему понравились.

– Думаю, сегодня наш опыт победил красно-белую молодость, – сказал Ярцев. – Хотя спартаковская молодежь мне нравится. "Тамбов" был гораздо серьезнее настроен. После нескольких достаточно обидных домашних поражений ребята показали, что у нас сильный коллектив. Мы продолжаем бороться за высокие места в турнирной таблице. Доволен нашей командой.

– Как оцените игру соперника?

– Если говорить про "Спартак-2", то сразу отмечу, что всегда люблю спартаковскую молодёжь. Много талантливых ребят. Но им нужно набраться определенного опыта. У них нет турнирных задач. Конечно, выигрывать хочется всегда. Нет безразличия к результату. Но цели и задачи нужно иметь. Ребята должны понимать, что нужно сражаться за победу, за результат. "Спартак" ведь никогда не был обделен талантами. Нужно доводить их до хорошего уровня. Сегодня ожидал, что появятся молодые ребята, которые сидят в запасе под основой. Им тоже нужна игровая практика. На мой взгляд, неправильно не давать им практику. Они должны играть! Здесь! Хотя это решение главного тренера "Спартака". (Ярослав СУСОВ)