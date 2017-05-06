Георгий Ярцев: "Будущее "Тамбова" зависит от руководства области"

Генеральный директор "Тамбова" Георгий Ярцев подчеркнул, что команда выполнила задачу на сезон. Также он выразил надежду, что в следующем розыгрыше первенства ФНЛ тамбовчане смогут выступать на своем стадионе. Напомним, после 35 туров "горожане" занимают шестое место в турнирной таблице.

– Надо сказать откровенно, что дебютанты бывают разные, и я очень рад, что мы создали такой боеспособный коллектив, который, несмотря на очень малый бюджет, находится вверху турнирной таблицы, – цитирует ТАСС Ярцева. – Мы соперничаем с клубами, которые гораздо богаче, находятся в более выгодной ситуации. Я верю, что эти победы все-таки сподвигнут руководство клуба и Управление физкультуры Тамбовской области взяться за стадион, потому что наши болельщики должны видеть эти игры, ведь очень плохо, когда мы домашние встречи проводим на выезде. Это лишние затраты денег, да и ребята должны готовиться дома.

Я думаю, Александр Валерьевич Никитин (губернатор Тамбовской области. – Прим. "СЭ") поддерживает нас. Его позиция, что мы должны остаться в ФНЛ. По сути, задача, которая ставилась, решена, и теперь все зависит от руководства области – как все будет финансироваться, ведь мы должны укрепиться. У нас остались три матча, один – дома с "Тосно", где болельщики должны нас поддержать, а команда, отдохнув, должна выйти и показать хороший футбол.

У нас самый слабый бюджет, но ребята все понимают. Я стараюсь делать так, чтобы не было каких-то задолженностей, а если они возникают, то коллектив умеет терпеть. Усиление нужно, но оно будет после сезона, а сейчас приглашаю всех болельщиков 10 мая на заключительный домашний матч чемпионата. Талалаев принял команду в сложный момент, но коллектив был собран. Его тактические схемы легли на ребят, поэтому есть результат. Сейчас его контракт закончится, и будем смотреть.