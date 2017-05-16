Георгий Мелкадзе: "Я не имел права произносить эти слова в адрес судей"

Форвард "Спартака-2" Георгий Мелкадзе, ставший одним из героев сезона ФНЛ, понедельник нападающий дал интервью "СЭ". Он подчеркнул, что сожалеет о сказанных словах в адрес арбитров после матча 34-го тура ФНЛ с "Тосно" (1:1).

– После "Тосно" вы назвали арбитров клоунами и теперь приглашены на заседание комитета по этике. Хотели бы что-то сказать до начала слушаний?

– В первую очередь, есть желание извиниться перед уважаемыми судьями за допущенное высказывание. Произнес эту фразу в пылу, не подумав. Всегда с большим уважением и почтением относился к работе футбольных арбитров, мне очень жаль, что я произнес эти слова. После финального свистка был раздосадован некоторыми решениями рефери, отчего и допустил это высказывание, чего, конечно, не имел права делать. (Сергей ЕГОРОВ)

Полностью интервью Мелкадзе