Георгий Мелкадзе: "Особенно запомнились матчи не только с "Динамо", но и с "Тосно"

Форвард "Спартака-2" Георгий Мелкадзе, ставший одним из героев сезона ФНЛ, в понедельник дал интервью "СЭ". Футболист отметил хороший уровень лиги и подчеркнул: "Динамо" заслуженно одержало победу.

– Мяч в ворота "Химок" стал для вас 11-м в первенстве ФНЛ. Какое впечатление производит этот турнир?

– Уровень хороший. Конечно, если сравнивать с премьер-лигой, там все серьезнее. Но главное, что выступления в ФНЛ – отличная подготовка для тех, кто хочет прогрессировать и со временем попасть в РФПЛ.

– "Динамо" выделяется на общем фоне?

– Да, игра у команды поставлена, я бы сказал, уровня премьер-лиги. Она заслуженно выиграла турнир.

– Самые запоминающиеся встречи – именно с бело-голубыми?

– Не только. Еще с "Тосно". Матчи, кстати, похожие – мы уступали по ходу, сравнивали счет в конце и получали по ходу встреч красные карточки. У нас ведь самая молодая команда лиги, но сумели отыграться вдесятером. (Сергей ЕГОРОВ)

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