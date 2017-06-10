Георгий Лория: "Обсужу с руководством "Крыльев" свое будущее"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория отметил, что несмотря на вылет команды в ФНЛ болельщики не бросят самарский коллектив. Грузинский футболист заявил, что перед стартом второй части минувшего сезона в команде сложилась стрессовая ситуация, информирует "Спутник Грузии".

– Как вы думаете, на матчи "Крылья Советов" перестанут меньше ходить и любить в городе, из-за того, что команда покинула РФПЛ и следующий сезон проведет в ФНЛ?



– Для меня это будет первый опыт выступления во второй лиге за всю мою карьеру. Я не знаю, как сейчас будет, но как рассказывают ребята, в Самаре болельщики никогда не бросают свою команду. И даже когда клуб играл в ФНЛ – они всегда приходили на стадион поддержать "Крылья". Я уверен, что эта тенденция продолжится и в следующем сезоне, потому что город очень любит свою команду.

– Обычно, когда клуб меняет прописку, покидая высший дивизион, многие футболисты покидают команду. Вы собираетесь оставаться в "Крыльях"?

– Думаю, что у нас состоится разговор с руководством и уже потом будем решать этот вопрос. Но пока, честно говоря, я думаю только о своей руке, чтобы все хорошо прошло и потом уже поговорим.

– Вы говорите, что команду в городе любят, на стадион болельщики ходят. Возникает вопрос – почему же "Крылья" так плохо играют дома? Последняя победа в сезоне, правда над "Спартаком", датирована 1 декабря 2016 года?

– Да, это больная тема. На самом деле, во втором круге много чего изменилось в команде. Была очень стрессовая ситуация. Было много давления, с которым команда справилась не лучшим образом. Наверное, это нас подавило. К тому же на нас была большая ответственность перед болельщиками, которую ощущаешь именно на родной арене. Когда проводишь матч на выезде ее меньше. Может быть из-за этой ответственности и получилось так, как получилось.

– Что произошло в последней игре против фактически немотивированного "Терека"? Вам достаточно было сыграть вничью, и вы попадали в стыковые матчи?

– Сложно ответить. Скажем, с тем же "Уралом" мы после первого тайма проигрывали 0:1, а в конечном итоге победили 3:1. У нас было три момента во втором тайме, и все три мы реализовали. Если сравнивать эту игру с матчем против "Терека", то у нас тоже были моменты, но мы их не реализовали. Если бы мы забили то, что должны были забить, то может быть и сыграли бы вничью.