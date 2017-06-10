Георгий Лория: "Если Кецбая позовет в "Оренбург", не исключаю, что перейду"

Вратарь "Крыльев Советов" Георгий Лория поздравил своего экс-наставника по сборной Грузии Темури Кецбаю с назначением на пост главного тренера "Оренбурга". Голкипер отметил, что специалисту удастся вернуть клуб в премьер-лигу, информирует "Спутник Грузии".

– Кецбая назначен на пост главного тренера "Оренбурга". Перед ним поставлена задача – вернуться в РФПЛ. На клубном уровне он работал в Греции и на Кипре, а также возглавлял сборную Грузии. Как, на ваш взгляд, у него сложится карьера в России?

– Во-первых, я хотел бы поздравить Темури с назначением на этот пост, потому что у нас очень хорошие отношения и я всегда его поддерживаю. Я думаю, что с поставленной задачей он справится. Может быть не с первого места, но он вернет команду в высшую лигу. А что касается РФПЛ, то мне кажется, что он себя очень хорошо проявит в этом чемпионате. У меня есть такое ощущение, что этот чемпионат именно для него, учитывая тот подход к работе, который есть у Кецбая.



– В августе прошлого года, в одном из интервью вы сказали: "У меня был реальный шанс перейти в АЕК. В команде меня хотел видеть Кецбая, а я, в свою очередь, хотел перейти в его клуб". Но вы остались в "Крыльях". Что произойдет, если Кецбая вас снова позовет?

– Я скажу так – в футболе, особенно в плане переходов, возможно абсолютно все. Я не исключаю такой возможности. Но, я подчеркну, у меня действующий контракт с "Крыльями Советов". Так что посмотрим. Главное для меня сейчас – травмированная рука. Я пока с Темури не разговаривал – не хотел его беспокоить, потому что у него сейчас много беготни. Но я ему обязательно позвоню и поздравлю.