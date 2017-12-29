Георгиев и Кулик покинули "Оренбург"

"Оренбург" на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитники Владислав Кулик и Благое Георгиев покинули команду по взаимному соглашению сторон. Клуб поблагодарил спортсменов за проделанную работу и пожелал успешного продолжения карьеры.

36-летний болгарин Георгиев выступал за "Оренбург" с 2016 года. В этом сезоне он провел семь матче в ФНЛ. 32-летний Кулик вышел на поле в восьми матчах.

Отметим, что "Оренбург" после 25 туров занимает второе место в таблице ФНЛ, отставая на два очка от лидирующего "Енисея".