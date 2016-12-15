13:52 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Геннадий Соловьев: "Надеюсь, ВТБ не прекратит спонсировать "Динамо"

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Президент "Динамо" Геннадий Соловьев подчеркнул что продажа банком ВТБ акций клуба в пользу ВФСО "Динамо" не станет трагедией для бело-голубых. Ранее стало известно о решении наблюдательного совета ВТБ о продаже 74% акций. По словам Соловьева, банк после этого не должен прекратить финансирование клуба.

- Катастрофы никакой не будет, акционером быть перестанет, но ВТБ – они порядочные, они всю жизнь поддерживали клуб, я думаю, что так и будут поддерживать, - приводит "Р-Спорт" слова Соловьева. - Сейчас тяжело говорить на эту тему, как потом будет складываться, будет видно, все равно ВТБ спонсором остается, они всегда помогали, не думаю, что они бросят в трудную минуту.

Акции и так были в оперативном управлении у "Динамо", поэтому узаконится это дело. Если ВТБ совсем уйдет, то тяжело будет, но я не думаю, что они совсем уйдут, а если не уйдут, значит, все будет нормально.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161215/1113775332.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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bvp

ВТБ - они порядочные???

15:50

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