Геннадий Соловьев: "Калитвинцева в "Динамо" я бы не назначил"

Бывший вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев отметил, что главный тренер команды Юрий Калитвинцев не соответствует уровню клуба. По его словам, также в команде есть игроки, которые не смогут показать себя в премьер-лиге, если команда туда выйдет.

– Есть у вас понимание, что сейчас происходит в "Динамо"?

– Ситуация тяжелая. Причем со всех сторон. Если говорить о спортивной составляющей, то нужно возвращаться в премьер-лигу. ФНЛ – не уровень "Динамо". Думаю, уже в этом сезоне команда задачу решит. Но что будет дальше?

– Вот именно – что?

– Надежда на новое руководство во главе с Евгением Муравьевым. Все-таки опыт у него есть. Хотя помимо серьезных финансовых проблем возникают вопросы и по составу. Еще до прихода Муравьева в "Динамо" набрали футболистов, которые, на мой взгляд, в премьер-лиге не потянут.

– Например?

– Не хочется обижать ребят, портить им настроение в разгар сезона. Поэтому фамилий не назову. Но в команде таких футболистов сегодня хватает. Да они со "Спартаком-2" рубятся на равных! Как же тогда со спартаковской основой играть будут?! Кандидатура главного тренера тоже смущает.

– Чем?

– Если б решение зависело от меня, я бы летом Калитвинцева не назначил. Ни в нижегородской "Волге", ни в "Динамо" он своей работой не убедил. Взять хотя бы такой момент. Нам регулярно забивают со "стандартов". По несколько штук! Уже мешками вытаскиваем! Давно пора отрепетировать это дело. Но что мы слышим от тренера на пресс-конференции? "Хочу посмотреть в глаза игрокам…"