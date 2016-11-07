Геннадий Соловьев: "Думаю, долг "Динамо" меньше 10 миллиардов рублей"

Бывший вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев отметил, что в финансовых проблемах столичного клуба виноваты его бывшие руководители Владимир Проничев и Сергей Сысоев. По его словам, за время их работы с бело-голубыми долг клуба возрос в несколько раз.

- Для вас сюрприз, что клуб на грани банкротства?

– Предыдущее руководство загнало клуб в такую дыру, из которой выбраться очень сложно!

– Вы о Владимире Проничеве и Сергее Сысоеве?

– Да.

– Главная к ним претензия?

– Долг был рубль, а теперь – три. Это я образно. Ну и, конечно, в голове не укладывается, что клуб с бюджетом почти в пять миллиардов рублей вылетел в ФНЛ! Величайшее "достижение"! Не только руководителей, но и Кобелева.

– Как получилось, что стадион "Динамо" вместе с офисными помещениями отныне принадлежит не клубу, а ВТБ?

– Насчет стадиона я не в курсе. Если все действительно так, как вы говорите, тогда это полный провал!

– Когда вы работали в "Динамо", клуб брал кредиты у ВТБ, отдавая в залог часть стадиона?

– Нет. Напомню, что я руководил клубом с августа 2012-го по июль 2013-го. Долги, которые были, мы потихоньку снижали. Приглашали молодежь – Зобнина, Ташаева, Морозова, Живоглядова, который сейчас почему-то оказался "Динамо" не нужен.

– С лета 2013-го до весны 2016-го вы оставались вице-президентом клуба.

– Но от финансовых дел я был уже далек. То ли к счастью, то ли к сожалению… Когда президентом стал Борис Ротенберг, динамовский болельщик, он делал все, чтобы клуб развивался, хорошо выступал в еврокубках. Ну а что случилось потом, вы и без меня знаете.

– С Владимиром Стржалковским, нынешним руководителем ВФСО "Динамо", знакомы?

– Нет.

– По информации "СЭ", долги клуба составляют около 10 миллиардов рублей. Цифра близка к истине?

– Точно не знаю. Но, думаю, меньше. (Александр КРУЖКОВ)