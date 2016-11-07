Геннадий Соловьев: "Болельщики "Динамо" не простят, если новый стадион будет открыт матчем со "Строгино"

Бывший вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев отметил, что команда должна вернуться в премьер-лигу, несмотря на финансовые проблемы. Ранее появилась информация, согласно которой долг столичного клуба составляет 10 миллиардов рублей.

– Каким вам видится будущее клуба?

– Я всю жизнь болею за "Динамо". Надеюсь, руководство отыщет выход из положения, команда вернется в премьер-лигу и будет выглядеть там достойно. В конце концов, не все решают деньги. Вон, у "Амкара" бюджет очень скромный. Но там с умом подходят к работе – и Гаджиев, и президент клуба. Отсюда результат.

– Уверены, что до банкротства "Динамо" не дойдет?

– Я оптимист. Да и болельщики не простят, если в матче открытия стадиона имени Льва Яшина нашим соперником будет "Строгино"… (Александр КРУЖКОВ)