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Геннадий Крапивка: "Петреску? "Кубань" выплатит ему долг, потому что выплата долгов - это святое"

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Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка заверил, что долги перед бывшим главным тренером команды Даном Петреску будут погашены. Напомним, что "Кубань" досрочно расторгла контракт с Петреску осенью 2016 года. За время работы тренера он ни разу не получил зарплату.

Ранее агент специалиста Николай Пырнэу заявил, что краснодарцы не выходят на связь.

– Какая-то недостоверная информация. "Кубань" будет выплачивать все долги, но мы не говорили, что 10 апреля все долги будут погашены, – цитирует ТАСС Крапивку. – Это Пырнэу ставит сроки, видимо, сам себе. А "Кубань" будет выплачивать долги, потому что выплата долгов – это святое.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4174474

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marksan

Не смешите мои тапки!

19:57

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