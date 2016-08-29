Геннадий Крапивка: "Кубани" в первых играх сезона откровенно не везло"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка после игры 10-го тура ФНЛ против "Нефтехимика" (4:1) отметил важность достигнутого результата. Победная серия краснодарцев достигла двух встреч, и Крапивка выразил надежду на продолжение этой серии.

– Эта победа очень важна для нас, – цитирует клубная пресс-служба Крапивку. – "Кубань" показала яркую игру и привезла шесть очков с двух выездных матчей. При этом – и это особенно приятно – на чужих полях мы еще и блеснули высокой результативностью, забив семь мячей при двух пропущенных. Такой результат позволяет надеяться, что команда выходит из психологической ямы, в которую попала после неудачного старта. У нас было сложное межсезонье. Фактически за короткое время необходимо было сформировать новую команду. Мы провели большую работу и подписали ряд игроков, в числе которых как талантливая молодежь, так и опытные бойцы, поигравшие на высоком уровне. Убежден, что с нынешним составом "Кубань" занимает не свое место в турнирной таблице.



– В чем все же причина такого неожиданного старта?



– Игрокам необходимо было сыграться и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. Да и слаженных командных действий не всегда доставало. Где-то не хватало концентрации в оборонительных порядках, где-то решительности в завершающей стадии атак. А в нескольких матчах нам откровенно не везло. По игре мы практически никому не уступали, но мячи не летели в сетку соперников даже после наших одиннадцатиметровых ударов.



– За счет чего все же, на ваш взгляд, команда сумела преобразиться в последних турах?



– Сейчас команда находит себя. Но главное, как мне кажется, состоит в том, что каждый футболист все больше начинает ощущать себя частью коллектива, способного добиваться поставленных целей. Это очень важный для всех нас момент. Впрочем, давайте, не будем забегать вперед. Нас ждет сложный матч с воронежским "Факелом", который идет на четвертом месте в турнире. Все мы надеемся, что победная серия будет продолжена.