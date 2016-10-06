Геннадий Крапивка: "Кубань" расстается с Петреску друзьями"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка поблагодарил бывшего главного тренера команды Дана Петреску за работу. Сегодня были подписаны документы о расторжении контракта с румынским тренером по согласию сторон.

– Когда мы приглашали Дана на должность главного тренера, знали о его отношении к "Кубани" и работе в целом, – цитирует пресс-служба клуба Крапивку. – Это человек, который посвящает футболу все свободное время, понимает тонкости игры и имеет за плечами большой опыт. У него менталитет победителя, и я прекрасно понимаю, как на него давили результаты команды. После одного из матчей мы поговорили и пришли к выводу, что в нынешней ситуации перемены всем пойдут на пользу. Хочу подчеркнуть, что не перекладываю вину за место в таблице только на тренера и игроков, это результат недоработок всей структуры клуба. Сейчас наша главная задача – мобилизоваться и постараться вернуть "Кубань" на те позиции, которых ждут болельщики. А с Даном мы расстаемся друзьями. Он особенный тренер в истории клуба, наши двери всегда для него открыты.