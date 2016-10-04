Геннадий Крапивка: "Кубань" не заплатила ни рубля Петреску? У него есть гарантии"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка, отвечая на вопрос о расторжении контракта с главным тренером команды Даном Петреску, отметил, что у клуба нет результата. Минувшим летом 48-летний специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

– В принципе, все написано на нашем официальном сайте, – сказал Крапивка.

– Это правда, что Петреску не получил в "Кубани" ни рубля. У него есть веские причины для недовольства.

– Поймите, идет бракоразводный процесс. А кто будет доволен в такой ситуации? Результата нет…

– Но ведь деньги все равно нужно платить.

– У него есть контракт, гарантии. Зачем сейчас ссылаться на слова агента?

– Когда наступит определенность с новым главным тренером?

– Не готов сейчас сказать. В четверг приезжает агент Дана Петреску, сначала нужно решить с ним вопрос. Уже есть устная договоренность.

– Но вы вели консультации с Александром Григоряном.

– Без комментариев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)