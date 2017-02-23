Геннадий Голубин: "В "Динамо" зимой новичков больше не будет"

Главный селекционер "Динамо" Геннадий Голубин рассказал "СЭ", что бело-голубые завершили трансферную кампанию. Он отметил, что останется в команде и защитник Виталий Дьяков.

– Правда, что Виталий Дьяков уходит из "Динамо"?

– Это недостоверная информация. Футболист находится в расположении команды, мы его заявили для участия в ФНЛ.

– Завтра закрывается трансферное окно. Будут ли еще приобретения?

– Команда у нас боеспособная, новичков в "Динамо" зимой не будет. Доукомплектовываться под премьер-лигу будем летом.

– С кем-то планируете расстаться?

– Нет. (Сергей АСТАХОВ)