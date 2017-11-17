Генеральный директор "Кубани": "Заявление о бойкоте матча с "Тюменью" восприняли как шантаж"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка отметил, что заявление шести игроков о намерении бойкотировать матч 24-го тура ФНЛ с "Тюменью" руководство воспринимает как шантаж. Он также добавил, что клуб активно погашает задолженности перед игроками.

– Мы с недоумением и даже возмущением восприняли сложившуюся ситуацию, – цитирует ТАСС Крапивку. – Дело в том, что в "Кубани" активно идет погашение долгов, составлен график выплат, который был согласован с футболистами, и в течение четырех месяцев – с июля по октябрь текущего года – футболистам было выплачено по восемь окладов. На данный момент задолженность перед игроками составляет порядка двух месяцев, и следующий этап погашения назначен на 24 ноября.

Игроки знали об этом, однако группа из восьми футболистов на командном собрании в ультимативной форме заявила о том, что не выйдет на ближайшую игру, если все задолженности не будут погашены до 17 ноября. Впоследствии количество этих игроков сократилось до шести. В клубе данное заявление восприняли как шантаж. Сегодняшняя ситуация в корне отличается от той, что была год назад: у нас есть дорожная карта действий, составлен график погашения, он выполняется, и руководство клуба прикладывает все усилия к тому, чтобы, наконец, разобраться с грузом долгов.

К сожалению, мы не волшебники, и ограничены периодичностью финансовых поступлений в клуб, но, повторю, все, о чем мы договаривались с игроками в плане погашения долгов, выполнялось и будет выполняться впредь.

Матч "Кубань" – "Тюмень" состоится 18 ноября и начнется в 19.00 по московскому времени. "Кубань" занимает 14-е место в чемпионате ФНЛ, набрав в 23 матчах 26 очков.