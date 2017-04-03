Генеральный директор "Факела" заверила, что клуб погасил долги перед футболистами

Генеральный директор "Факела" Ирина Петрова подчеркнула, что сегодня клуб погасил задолженности по заработной плате перед игроками. Ранее сообщалось, что из-за долгов команда может пропустить тренировку 4 апреля, а 8-го числа бойкотировать матч с "Нефтехимиком".

– На начало года у нас были проблемы по задержке финансирования, зарплату мы выплачивали с некоторым опозданием, – приводит ТАСС слова Петровой. – Каждую неделю мы платили ее по частям, только 31 марта у нас не получилось заплатить, потому что мы не успели получить транш. Сегодня мы получили очередной транш – и теперь закроемся по зарплате в полном объеме и даже частично по премиальным.

Впервые случился такой сбой по зарплате и премиальным. Но сегодня мы погасили долги по зарплате в полном объеме, а в ближайшее время – погасим долги и по премиальным. На сегодня ни одна тренировка не была отменена. Вчера у нас была восстановительная тренировка, сегодня выходной, все идет в плановом режиме.

Игроки "Факела" могут не выйти на тренировку из-за долгов