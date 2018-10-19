Генеральный директор "Балтики": "Клуб начал выплачивать футболистам зарплаты"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая заявил, что клуб начал выплачивать футболистам зарплаты.

- У клуба существуют задержи по зарплате, это связано с тем, что есть определенное недофинансирование, - сказал Лепсая в интервью РИА Новости. - Но буквально вчера мы начали выплачивать футболистам зарплаты. Есть график платежей, они совершаются. Понимаю, что все хотят получать зарплату вовремя, к сожалению, это проблема не только "Балтики".

После 16 туров Олимп-ФНЛ "Балтика" занимает 18-е место, имея в активе 15 очков.

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