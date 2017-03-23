Генеральный директор "Балтики": "Джафар ночью прилетел из Парижа, а сейчас забил "Спартаку-2"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая считает, что команда добилась заслуженной победы над "Спартаком-2" (2:1) в матче 28-го тура первенства ФНЛ. Он отметил, что нападающий Сирима Абдул Гафар, забивший победный гол, только ночью вернулся из Парижа.

– "Балтика" контролировала ход матча и добилась заслуженной победы, – отметил Лепсая.

– Автор победного мяча в ворота "Спартака-2" Джафар должен был сейчас находиться в расположении сборной Буркина-Фасо. Чудесное провидение, что игрок не смог получить визу и вернулся назад?

– Он вчера уже улетел в Париж, получить в марроканском консульстве визу, но она была не готова. Ночью футболист вернулся и забил свой первый гол за "Балтику".

– Довольны новичком?

– Не хотел бы выделять кого-то одного. Все ребята бьются и играют. Всеми довольны.

– В четырех весенних матчах команда набрала восемь очков. Дела налаживаются?

– В турнирную таблицу не смотрим, готовимся к каждой игре. Думаю, из двух ничьих мы могли в одной встрече взять три очка, а в другой – проиграть. В целом же, результат закономерен. (Сергей АСТАХОВ)