Генеральный директор "Балтики": "Долги по зарплате в клубе есть, но не за пять месяцев. И не за три"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая прокомментировал информацию о том, что футболисты и персонал команды пять месяцев не получают зарплату, а также, что возможен бойкот воскресной домашней игры 19-го тура Олимп-ФНЛ с "Мордовией".

- То, что людям не платят зарплату пять месяцев, неправда, - сказал Лепсая.

- Но задолженности есть?

- Да и футболисты об этом знают. Всего три-четыре дня назад был сделан очередной платеж игрокам. Долги есть, но они далеко не такие, как об этом пишут СМИ.

- Так сколько в команде не получают зарплату?

- Это не имеет значения. Точно не пять месяцев. И не четыре. И не три.

- Также есть информация, что ближайший матч ФНЛ игроки могут бойкотировать.

- Это полнейший бред. Только еду с тренировки. Действительно, есть проблемы, но они давно решаются. (Арман Мкртчян)