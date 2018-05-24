Гендиректор "Тосно" - о положении клуба: "Ситуация не изменилась, все остается в подвешенном состоянии"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко в разговоре с корреспондентом "СЭ" сказал, что проблемы пока не решены.



- Идут ли поиски нового главного тренера после перехода в "Урал" Дмитрия Парфенова и решены ли вопросы с долгами по премиальным перед футболистами, с лицензированием?



- Если бы произошли какие-то изменения, сообщил бы об этом. Ситуация прежняя, пока все в подвешенном состоянии. (Иван ТОРОПЦЕВ)



Напомним, что по итогам сезона-2017/18 команда из Ленинградской области покинула РФПЛ, заняв 15-е место, но выиграла Кубок России. При этом в Лиге Европы она не выступит - тосненцы не прошли процедуру лицензирования УЕФА, их заменит "Уфа", которая финишировала в премьер-лиге шестой.