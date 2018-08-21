Гендиректор "Сочи": "Нехорошие силы взяли верх – и поле на "Фиште" умирало и умирало"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал "СЭ" о том, что клуб недоволен качеством газона на олимпийском стадионе "Фишт". Пока на арене велась подготовка, связанная с проведением чемпионата мира, "Сочи" играл на стадионе им. Метревели. Первый матч на "Фиште" команда Александра Точилина провела в субботу с "Нижним Новгородом" (0:1) и осталась также недовольна полем.

– Даже по трансляции было видно, что поле не очень хорошее. Желательно было, может, не играть этот матч там, но уже отступать было некуда, – сказал Рубашко.

– То есть вы знали, что качество поля будет плохим?

– Служба, которая отвечает за поле, сложа руки, не сидела и пыталась реанимировать его, привести к хорошему качеству. Но нехорошие силы взяли верх. Три недели назад поле было в лучшем состоянии, чем в матче с "Нижним". Все это время оно умирало и умирало. Сейчас будет проведен серьезный комплекс мероприятий. Поэтому следующую игру проведем на запасном поле, а потом уже выйдем на "Фишт".

– Времени хватит?

– Да, у нас там будет много времени до следующего матча – 15 сентября играем с "Мордовией". Так что "Фишт" к этому сроку должен предоставить нам поле в должном, соответствующем виде. (Игорь НОВИКОВ)

Ближайший домашний матч с "Краснодаром-2" 1 сентября "Сочи" проведет на стадионе им. Метревели.