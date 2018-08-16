Гендиректор "Сочи": "Настраиваемся на программу-максимум – выйти в премьер-лигу"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко сказал, что перед командой стоит задача по итогам сезона-2018/19 выйти из ФНЛ в премьер-лигу. После шести туров команда, до прошлого сезона выступавшая под названием "Динамо" (Санкт-Петербург), занимает шестое место, набрав 11 очков.

– Мы настраиваемся на программу-максимум, есть потенциал, мы это видим в работе и играх, – цитирует "РИА Новости" Рубашко. – Мы понимаем, что команда может побороться за стыки. Нам задачу никто не ставил на сегодняшний момент, чтобы мы выходили с первого года в премьер-лигу. Но мы в любом случае выходим за положительным результатом, для нас каждый матч как финал. Настрой у всех такой, мы бы хотели видеть себя в премьер-лиге. Там посмотрим, как будет складываться.

Завтра, 17 августа, "Сочи" проведет первый матч на стадионе "Фишт", который принимал игры чемпионата мира-2018. Соперником команды будет "Нижний Новгород".