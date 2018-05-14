Гендиректор "СКА-Хабаровск": "Будем стараться вернуться в РФПЛ за один сезон"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев сказал, что перед командой ставится задача выйти в РФПЛ по итогам сезона-2018/19. В этом розыгрыше чемпионата России дальневосточники заняли 16-е место и вылетели в ФНЛ.
– Конечно, мы будем стараться вернуться в РФПЛ за один сезон, – цитирует ТАСС Кандалинцева. – Наш попечительский совет ставит такую задачу, будем собирать команду для этого, рассчитываем вернуться. Мы посмотрели, что такое чемпионат России, что это за продукт, и нам очень хочется туда вернуться. На сегодняшний день у клуба устойчивое финансовое положение и, думаю, мы составим конкуренцию в борьбе за выход в РФПЛ.
HAZELSAMARA
Выход Хабаровска в "вышку" был явно скороспелым. Не фиг там ему делать в ближайшие годы.
13:39
rusfed 2.0
Slim Taller Зачем РФПЛ такие клубы?! Что-бы при минус 20 игроки травмы получали?! Составьте регламент так,что-бы им не давали лицензию. 13:29 _____________ Что за бред очередной? Климат на Дальнем Востоке мягче, чем в Перми или Екатеринбурге. А если из-за минусовой температуры отнимать лицензии, то в футболе останутся только Ростов и Краснодар.
13:36
Slim Taller
Зачем РФПЛ такие клубы?! Что-бы при минус 20 игроки травмы получали?! Составьте регламент так,что-бы им не давали лицензию.
13:29
Митяй.КБ
Без шансов
13:23
ЗЗ+
Чет не заметно по выступлению "устойчивое финансовое положение". Абсолютно не готовая к РФПЛ команда. За всю вторую половину чемпионата не забить ни 1 гола!!! С учетом их географического положения (постоянные перелеты по 12 часов) им нужен мегакрепкий и дорогой состав (доплаты за географию). А у них один Добвня только чего-то стоит.
13:15
Darkman79
Зачем такая убогая команда нужна в РФПЛ?Томь и то интереснее была в прошлом сезоне
13:12