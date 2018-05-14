Гендиректор "СКА-Хабаровск": "Будем стараться вернуться в РФПЛ за один сезон"

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев сказал, что перед командой ставится задача выйти в РФПЛ по итогам сезона-2018/19. В этом розыгрыше чемпионата России дальневосточники заняли 16-е место и вылетели в ФНЛ.

– Конечно, мы будем стараться вернуться в РФПЛ за один сезон, – цитирует ТАСС Кандалинцева. – Наш попечительский совет ставит такую задачу, будем собирать команду для этого, рассчитываем вернуться. Мы посмотрели, что такое чемпионат России, что это за продукт, и нам очень хочется туда вернуться. На сегодняшний день у клуба устойчивое финансовое положение и, думаю, мы составим конкуренцию в борьбе за выход в РФПЛ.