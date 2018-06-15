18:56 | Футбол — ФНЛ

Гендиректор "Балтики" нашел причину неудач клуба: "тонущий мяч" на логотипе


Гендиректор "Балтики" Теймураз Лепсая назвал причину, по которой было принято решение изменить логотип клуба. Ранее состоялось голосование по выбору новой эмблемы калининградцев. Больше всех голосов набрал прежний вариант, использовавшийся с 1997 года, но руководство клуба приняло решение все же изменить логотип.

- Для меня было абсолютно понятно, что наполовину утонувший мяч на старом логотипе - это то, что не дает нам выйти вперед. Это очень символично, - цитирует ТАСС Лепсаю. - "Балтика" была между жизнью и смертью эти 20 лет. От старого логотипа нужно было избавиться. Я уверен, что болельщики новый логотип поддержат, просто к нему нужно привыкнуть.

В сезоне-2017/18 "Балтика" заняла пятое место в ФНЛ.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5295750

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