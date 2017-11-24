Гендиректор "Балтики": "Хочу развеять слухи - ситуация с финансами в клубе нормальная"

Генеральный директор "Балтики" Тимур Лепсая опроверг слухи о том, что у клуба есть финансовые проблемы. По его словам, есть лишь небольшие долги по премиальным, которые погасят в ближайшее время.
- Вопрос финансирования команды всегда стоит остро и интересует болельщиков, – заявил Лепсая в эфире ГТРК "Калининград". Я хочу развеять все слухи, которые появились в городе. На пресс-конференции тренерский штаб озвучил обеспокоенность по ситуации, но все нормально.
Есть небольшие долги по премиальным, которые погасим в ближайшее время. По заработной плате просрочка составляет три-четыре дня, что вообще некритично. Мы работаем в штатном режиме и не отвлекаемся на эти вопросы.
Дополнительная информация
https://kgd.ru/news/opinion/item/68657-timur-lepsaya-hochu-razveyat-sluhi--situaciya-s-finansami-v-baltike-normalnaya
Спринт
Для ген.дира ситуация нормальная, а команда 4 месяца не получает зарп.плату. Наверное именно это для Лепсая нормально.
13:11