Гендиректор "Балтики": "Хочу развеять слухи - ситуация с финансами в клубе нормальная"

Генеральный директор "Балтики"​ Тимур Лепсая опроверг слухи о том, что у клуба есть финансовые проблемы. По его словам, есть лишь небольшие долги по премиальным, которые погасят в ближайшее время.

- Вопрос финансирования команды всегда стоит остро и интересует болельщиков, – заявил Лепсая в эфире ГТРК "Калининград". Я хочу развеять все слухи, которые появились в городе. На пресс-конференции тренерский штаб озвучил обеспокоенность по ситуации, но все нормально.

Есть небольшие долги по премиальным, которые погасим в ближайшее время. По заработной плате просрочка составляет три-четыре дня, что вообще некритично. Мы работаем в штатном режиме и не отвлекаемся на эти вопросы.