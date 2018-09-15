Гендиректор "Балтики": "Будет информация об изменениях в тренерском штабе – опубликуем ее на официальном сайте"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая – судьбе главного тренера команды Валерия Непомнящего​. Клуб из Калининграда идет на 17-м месте в первом дивизионе, набрав 10 очков в 11 турах.

– Все, что нужно будет, и то, что мы сможем сказать, объявим на нашем сайте, – сказал Лепсая.

– Решение по главному тренеру последует сегодня?

– Зачем вы пытаетесь сделать так, чтобы я сказал, то, что не говорил? Любую информацию, которая будет доступна общественности, опубликуем, повторю, на нашем официальном сайте. Большего сказать не могу. (Арман МКРТЧЯН)

Красножан может сменить в "Балтике" Непомнящего