Гендир "Кубани": "Про Петреску ничего говорить не буду. Он не наш тренер"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка не стал комментировать информацию о том, что с команды могут снять очки за то, что клуб до сих пор не расплатился с бывшим главным тренером желто-зеленых Даном Петреску. Ранее агент специалиста заявил, что краснодарцы так и не начали запланированный график выплат по долгам.
– Про Петреску ничего говорить не буду, он не тренер нашей команды, – сказал Крапивка.
– Но ведь с ним до сих пор не расплатились…
– Мы работаем в этом направлении. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
"Кубань" опять обманула Петреску. Тренер требует снять с команды очки
alex-ls
зато сам получает исправно и с премией
14:14
Serenky25
ОН НЕ НАШ ТРЕНЕР. Одним словом РУМЫН!
13:19