13:00 | Футбол — ФНЛ

Гендир "Кубани": "Про Петреску ничего говорить не буду. Он не наш тренер"

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Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка не стал комментировать информацию о том, что с команды могут снять очки за то, что клуб до сих пор не расплатился с бывшим главным тренером желто-зеленых Даном Петреску. Ранее агент специалиста заявил, что краснодарцы так и не начали запланированный график выплат по долгам.

– Про Петреску ничего говорить не буду, он не тренер нашей команды, – сказал Крапивка.

– Но ведь с ним до сих пор не расплатились…

– Мы работаем в этом направлении. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Кубань" опять обманула Петреску. Тренер требует снять с команды очки

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex-ls

зато сам получает исправно и с премией

14:14

Serenky25

ОН НЕ НАШ ТРЕНЕР. Одним словом РУМЫН!

13:19