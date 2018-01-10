Гендир "Кубани": "Про Петреску ничего говорить не буду. Он не наш тренер"

Генеральный директор "Кубани" Геннадий Крапивка не стал комментировать информацию о том, что с команды могут снять очки за то, что клуб до сих пор не расплатился с бывшим главным тренером желто-зеленых Даном Петреску. Ранее агент специалиста заявил, что краснодарцы так и не начали запланированный график выплат по долгам.

– Про Петреску ничего говорить не буду, он не тренер нашей команды, – сказал Крапивка.

– Но ведь с ним до сих пор не расплатились…

– Мы работаем в этом направлении. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

"Кубань" опять обманула Петреску. Тренер требует снять с команды очки