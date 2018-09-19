Гендир "Балтики": "Непомнящий еще поможет команде"

Генеральный директор "Балтики" Теймураз Лепсая прокомментировал "СЭ" отставку главного тренера Валерия Непомнящего. Временно исполняющим обязанности назначен Валерий Климов, который будет руководить калининградцами в сегодняшнем матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ с "Ротором". Непомнящий руководил командой с 1 июня 2018 года.

- С чьей стороны исходила инициатива об отставке? – вопрос Лепсая.

- Скажу так: ФК "Балтика" благодарит Валерия Кузьмича за работу главным тренером и рада, что он принял предложение возглавить молодежное направление клуба. Большое внимание уделяем нашей академии и неоценимый опыт Непомнящего, безусловно, поможет команде.

- Преемник Непомнящего уже известен?

- Все, что хотел вам сказать, я сказал. (Арман МКРТЧЯН)

Все об ОЛИМП-ФНЛ - здесь