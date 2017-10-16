Газзаев назвал состав сборной ФНЛ на матч со сборной серии В

Главный тренер сборной ФНЛ Юрий Газзаев назвал состав своей команды на предстоящий матч со сборной итальянской лиги B. В список вошли 18 футболистов, представляющие 9 клубов ФНЛ.

Напомним, что по договоренности с итальянской стороной в предстоящем матче могут принять участие футболисты не старше 1996 года рождения. Игра состоится 28 ноября в итальянском городе Порденоне и начнется в 14.30 по московскому времени.

Полностью состав сборной ФНЛ выглядит так:

вратари – Александр Мелихов ("Томь"), Игорь Обухов ("Тюмень");

защитники – Артем Сокол, Александр Лихачев (оба – "Спартак-2"), Павел Маслов, Павел Шакуро (оба – "Тюмень"), Константин Плиев ("Волгарь"), Томас Рукас ("Зенит-2"),

полузащитники – Владислав Пантелеев, Данил Полубояринов (оба – "Спартак-2"), Владлен Бабаев ("Волгарь"), Виталий Горулев ("Зенит-2"), Данил Фомин ("Олимпиец"), Дмитрий Скопинцев ("Балтика"), Андрей Мостовой ("Химки"), Сергей Серченков ("Оренбург"),

нападающие – Артем Юсупов ("Тюмень"), Александр Соболев ("Томь").