"Газпром" сохранил бюджет "Оренбурга" в размере 907 миллионов рублей

Объем спонсорской поддержки "Оренбурга" со стороны "Газпрома" в 2018 году, как и в 2017 году, составит 907,18 миллиона рублей, сообщает RNS со ссылкой на документы компании. Это произошло на фоне того, что прошлом сезоне клуб потерял место в РФПЛ.
В качестве спонсора клуба выступает дочерняя организация "Газпрома" – "Газпром добыча Оренбург". В рамках соглашения "Оренбург" обязуется размещать логотип спонсора на своем официальном сайте, на автотранспорте клуба, форме игроков, баннерах на стадионах и т.д.
Напомним, что в текущем сезоне "Оренбург" занимает второе место турнирной таблицы первенства ФНЛ.
Дополнительная информация
https://rns.online/sports-economy/Gazprom-sohranil-byudzhet-FK-Orenburg-v-razmere-907-mln-rub-nesmotrya-na-vilet-kluba-iz-RFPL-2018-01-10/
Дядька
Нефилим Сколько доноров очков для Зенита в следующем году в РФПЛ будет _____________ Сколько? Вот у тушёнки минимум Тула и Красноярск. А то и Самара еще, как знать.
02:09
rotor
Миллиард рублей на первую лигу. Это ненормально.
20:21 12 января
DMF
Подтягивают обратно официального поставщика очков))) Без таких карманных ФК-дочек чемпионство никак не дается)
20:00 12 января
Джин_SM(v3)
Уже в открытую банкуют... На всё положили.
19:56 12 января
Нефилим
Сколько доноров очков для Зенита в следующем году в РФПЛ будет... смогут наконец выше 3 места то залезть, или опять лимонов 50-70 на трансферы потратят?
19:48 12 января