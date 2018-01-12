"Газпром" сохранил бюджет "Оренбурга" в размере 907 миллионов рублей

Объем спонсорской поддержки "Оренбурга" со стороны "Газпрома" в 2018 году, как и в 2017 году, составит 907,18 миллиона рублей, сообщает RNS со ссылкой на документы компании. Это произошло на фоне того, что прошлом сезоне клуб потерял место в РФПЛ.

В качестве спонсора клуба выступает дочерняя организация "Газпрома" – "Газпром добыча Оренбург". В рамках соглашения "Оренбург" обязуется размещать логотип спонсора на своем официальном сайте, на автотранспорте клуба, форме игроков, баннерах на стадионах и т.д.

Напомним, что в текущем сезоне "Оренбург" занимает второе место турнирной таблицы первенства ФНЛ.